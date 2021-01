SCLÉROSE en PLAQUES : Les promesses de remyélinisation du sobetirome

Cette étude de l’Oregon Health & Science University (OHSU) vient d’identifier un composé qui protège la myéline et les fibres nerveuses. Cette découverte présentée dans la revue Neuroimmunology va contribuer à améliorer le traitement et la prévention de la progression de la sclérose en plaques (SEP) et d'autres maladies neurodégénératives.