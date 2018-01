TRISOMIE 21 : Un super génome qui compense le handicap

20% des fœtus atteints de trisomie 21 arrivent à terme. Mais comment ces bébés parviennent-ils à survivre au premier trimestre de grossesse, malgré ce lourd handicap ? Des chercheurs des universités de Genève (UNIGE) et de Lausanne (UNIL) révèlent que les enfants trisomiques arrivent à terme sont dotés d’un excellent génome, de qualité supérieure à celui d’un bébé exempt de cette anomalie génétique. Un super génome capable de compenser les handicaps induits par le chromosome supplémentaire et de permettre au fœtus de survivre et à l'enfant de grandir et de se développer. Ces travaux présentés dans la revue Genome Research ont des implications pour les naissances à terme de bébés atteints d’autres maladies génétiques graves.