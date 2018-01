ÉPILEPSIES : Identification d’une signature neuroanatomique commune

Les différentes formes d’épilepsie affectent de 0,6 à 1,5% de la population mondiale. Cette recherche de l’University College London (UCL), en révélant que l’épilepsie est associée à des différences d'épaisseur et de volume de matière grise de plusieurs zones du cerveau, propose une signature par neuroimagerie de la maladie. Cette étude, parmi les plus importantes jamais réalisées auprès de patients épileptiques, publiée dans la revue Brain, montre que l'épilepsie implique des différences physiques significatives, et même dans les types d'épilepsie généralement considérés comme bénins et même si les crises sont maîtrisées.